Cezayir Parlamento Üyelerinden Meclise Ziyaret

TBMM Katip Üyesi AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu Başkanı Noreddıne Belmeddah ve beraberindeki heyetle görüştü.



TBMM Başkanlık Divan Salonu'nda gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından, basına kapalı devam etti.