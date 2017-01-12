Ceyhan'da Hayırsever İş Adamı Halı Saha Yaptıracak

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir iş adamı öğrencilerin kullanması için halı saha yaptıracak.



Beş Ocak ilkokulunda düzenlenen imza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş, ilçe genelinde hayırseverlerin eğitime verdiğini önemin büyük olduğunu hatırlattı.





Eğitime katkı sağlamak amacıyla hayırsever bir iş adamının ölen kardeşinin anısına okul bahçesine halı saha yaptırmak için protokol imzalandığını belirten Topbaş, şöyle konuştu:



"Hayırseverimiz geleceğe sağlıklı nesiller bırakmak adına öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını etkin bir şekilde geçirmelerine ortam sağlamak adına okul bahçemizde bulunan alanı spor tesisi olarak halı saha düzenlemesine katkı sağlamak istemiştir. Kendisine bu örnek davranışında dolayı teşekkür ediyoruz."



Konuşmaların ardından İş Adamı Muhammet Mazı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Topbaş ve Okul Müdürü Tacettin Aktaş'la halı saha yapımı protokolü imzalandı.