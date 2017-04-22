Çevreyi Kirleten Sürücüye Örnek Ceza

Bilecik'te, belediyenin belirlediği hafriyat alanı dışına kaçak olarak inşaat atıkları döken sürücüye hem ceza yazıldı hem de döktüğü alandan molozlar toplatıldı.



Geçen günlerde, Bilecik'in Beşiktaş Mahallesinden Pelitözü Göletine giden yolun sol tarafından bulunan kanal boyuna, 11 AK 515 plakalı traktör sürücüsünün römorkundaki inşaat pisliğini dökmesi vatandaşın cep telefonuna yansımıştı. Yolun fazla kullanılmamasını fırsat bilen traktör sürücüsü, dar olan yolda römorkunu kaldırarak kasada bulunan molozu boşaltıp olay yerinden ayrılmıştı. Yapılan haber sonrasında Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Erdem Tetik, fotoğraflara yansıyan plakanın sürücüsünü emniyet yardımıyla buldu. Sürücü, Zabıta Müdürlüğüne çağrılarak kendisine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 41/4 No'lu maddesine istinaden idari para cezası uygulandı.



Ayrıca sürücüye, inşaat atıklarını döktüğü alandan molozlar toplatılarak, belediye tarafından belirlenen hafriyat alanına döktürüldü. - BİLECİK