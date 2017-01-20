Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine Hibe Araç

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehir içi çöp toplama işinde kullanılmak üzere bir çöp toplama kamyonunu Kaş Belediyesine hibe etti.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, yaptığı açıklamada, Kaş'ın gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu belirtti.



Vatandaşlara daha temiz çevre ve kaliteli yaşam alanı sunmak için bu tür araçlara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kocaer, "Araç filomuza katılan çöp toplama kamyonunun da Kaş'ımıza güzel hizmetler vermesi düşüncesi ile kazasız belasız görevler ifa etmesini, ilçemize ve belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



Kaş Belediyesinin talebi doğrultusunda hibe edilen aracın maliyetinin 263 bin lira olduğu kaydedildi.