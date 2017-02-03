Cesur ve Güzel'de Beklenen Büyük Dava Başladı!

Bölümde haftalardır merakla beklenen sahneler ekrana geldi. Tahsin'in büyük hırsızlığını Savcı'ya ifade veren Cesur'un ardından Tahsin de kendisini Savcı karşısında aklamaya çalıştı.

TAHSİN KORLUDAĞ GÜÇ KAYBETTİ!

Heyecan dolu bölümde; Tahsin Korludağ'ın emrinde olan Emniyet Müdürü, savcı ve hakim görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarından dolayı istifa etti. Tahsin'in güç kaybettiği, Cesur'un haklı mücadelesinde en büyük adımı attığı bölüm sosyal medyada da yankı buldu.

CESUR VE SÜHAN ATEŞLE BARUT!

Yayınlanan bölümde Cesur ve Sühan'ın düğün sonrası yakınlaştığı sahneler hayal mi yoksa gerçek mi sorusu da yanıt buldu. İkilinin aşk dolu gecesi flashback sahnesiyle ekrana geldi.

