Çeşme 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla coşku içinde kutlandı.
İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vatandaşların ve öğrencilerin katılımıyla coşku içinde kutlandı. Kortej yürüyüşünün de yapıldığı kutlamalara Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bugün sabah saatlerinde Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç'un Atatürk anıtına çelenk koyması ile başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dalyan Mahallesi'ndeki Süleyman Sami Sarı İlk ve Ortaokulu'nda törenler devam etti. Okuldaki kutlama törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, öğrenciler izleyenlere çeşitli gösteriler sundu.
KUTLAMALAR ÖĞLEDEN SONRA DA SÜRDÜ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın öğleden sonra devam eden kutlamaları ise, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin hazırladığı programla devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 13.00'da başlayan programda CHP Çeşme İlçe Örgütü, Çeşme Kent Konseyi ve ADD Çeşme Şubesi Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Amfi Tiyatro'ya kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Çeşme Motosiklet Kulübü üyelerinin de motosikletleriyle katıldığı kortej yürüyüşünde Cumhuriyetçi Gençler Bandosu ve Bluco Entrudo Ritim Bandosu yürüyüşe katılanlara keyifli anlar yaşattı.
"ÇEŞME, 23 NİSAN'I COŞKUYLA KUTLUYOR"
Amfi Tiyatro'ya kadar devam eden kortejin ardından vatandaşa ve öğrencilere seslenen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "23 Nisan 1920, Gazi Meclis'in kurulduğu gündür. Büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada hiç kimsenin düşünmediği bir şeyi gerçekleştirerek, bu önemli günü çocuklara bayram olarak hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun" dedi. Kutlamalar Dalgıç'ın konuşmasının ardından sona erdi.
- İzmir