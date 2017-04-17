Çeşitli Sebeplerden Mahsur Kalan 138 Filpinliyi Kurtardı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Suudi Arabistan ziyareti esnasında çeşitli sebeplerle ülkede mahsur kalan 138 Filipinli işçiyi ülkesine geri getirdi.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği 1 haftalık ziyaretinde ilginç bir girişimde bulundu. Duterte, Suudi Arabistan'da çeşitli sebeplerle mahsur kalan 138 Filipinli işçiyi beraberinde ülkesine getirdi. 63 kadın, 55 erkek ve 20 çocuktan oluşan grup, sabah saatlerinde Suudi Arabistan Havayolları ile ülkesine geldi. Ülkesine dönenler arasında 3 yıla yakın süredir Suudi Arabistan'da bulunanların olduğu kaydediliyor. İşçilerin herhangi bir gerekçe ile suçlu bulunmamalarına rağmen çıkış vizelerine el konulduğu belirtiliyor.



Suudi Arabistan'da üç yıl mahsur kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan üç çocuk annesi Annie Delos Santos mutlu olduğunu kaydederek, "Ülkemize güvenli bir şekilde gelmemizi sağlayan Devlet Başkanımıza minnettarım" dedi.



Suudi Arabistan'daki göçmen düzenlemesi kapsamında işverenlerin ülkeden ayrılması için çalışanların onayı gerekiyor.



(İHA)