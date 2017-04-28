Çerkezköy'e Mobil Destek

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kızılpınar Mahallesinde bir tane olan PTT Şubesinde sürekli yaşanan yoğunluk nedeniyle ortaya çıkan tepkilere mobil çözüm üretildi. Mahallede haftanın 5 günü PTT otobüsü ile vatandaşlara mobil hizmet verilecek.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden dolayı her yıl göç alan Çerkezköy'ün en kalabalık mahallesi olan Kızılpınar'da nüfus 30 bine dayandı. Artan nüfus ile beraber hizmet de isteyen Kızılpınar Mahallesinde yetersiz olan PTT şubesine çare bulundu.



Her gün yüzlerce vatandaşın doğalgaz, su, elektrik, telefon, HGS ve maaş işlemlerini yapıldığı PTT Şubesinde yaşanan yoğunluğa vatandaşların verdiği tepkiye PTT Tekirdağ Başmüdürlüğü duyarsız kalmadı. PTT Mobil Gezici Şube mahallede hizmete girdi. Mobil şube, haftanın 5 günü sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Cami yanında hizmet verecek. - TEKİRDAĞ