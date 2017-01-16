Cerattepe Olayları Davasında 48 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Artvin'de, Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiinde maden çıkarılması için geçen yıl Şubat ayında maden şirketinin iş makinelerinin bölgeye getirilişi sırasında yolu ulaşıma kapatan ve çıkan olaylar sonrası haklarında, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet' ve 'Polise pasif direnme' suçlarından dava açılan 48 kişinin yargılanmasına başlandı.

DURUŞMAYA TUTUKSUZ YARGILANAN 48 SANIK KATILDI

Artvin Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan 48 sanık ile Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve avukatı Bedrettin Kalın katıldı. Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından sanıkların 24'ünün ifadesini aldı, diğer sanıkların ifadelerinin alınması için mahkemeyi 3 Mart'a erteledi.



''DAVA AÇILMASI DEĞİL ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR''

Artvin Barosu'nda basın toplantısı düzenleyene Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve derneğin avukatı Bedrettin Kalın, maden şirketinin Cerattepe bölgesine yasa dışı çıkma girişimine karşı tepki gösteren vatandaşların iki gün boyunca süren olaylar sonrası haklarında dava açıldığını belirterek, "Yolu kapattıkları gerekçesiyle bazı araç sürücülerine para cezası kesildi. Bununla yetinilmedi ve dava açtılar. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından alınan yazılardan kanıtlandığı üzere, Cerattepe bölgesine çıkma girişimi tümüyle yasa dışı. Artvin halkı da buna karşı çıkmaktadır. Cerattepe'yi ve çevreyi korumak zaten anayasal görevimiz. Bu anayasal görev çerçevesinde Artvin halkı aslında görevini yapmıştır. Dava açılması değil ödüllendirilmesi gerekmektedir" dedi.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇEVRE DAVASINI AÇTILAR

Cerattepe'de maden çıkarılması için verilen izinlerin ardından Artvinliler 2013 yılında hukuk mücadelesi başlatmış, Yeşil Artvin Derneği'nin Rize İdare Mahkemesi'ne açtığı davada mahkeme 24 Aralık 2014 tarihinde 'ÇED Olumlu' kararını iptal etmişti. Bunun üzerine yeni bir başvuruda bulunan şirket, 2 Haziran 2015'te yeniden 'ÇED Olumlu' kararı aldı. Gelişme üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ile 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi'nde, 'ÇED Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı.



POLİS VE JANDARMAYA 2 GÜN BOYUNCA DİRENDİLER

Ancak dava devam ederken, Eti Bakır A.Ş., ÇED raporu ile ilgili verilmiş bir yargı kararı olmadığı gerekçesiyle Artvin Valiliği'ne başvurarak 15 Şubat 2016 tarihinde iş makinelerini Cerattepe'ye çıkarmak istedi. Tepki gösteren Artvin halkı da, araçları ve yola kurdukları barikatlarla iş makinelerinin bölgeye çıkmasına izin vermedi. 2 gün boyunca polis ve jandarmanın biber gazı, cop ve plastik mermi ile yaptığı müdahalelerin ardından halkın direnci kırıldı, yol açılarak iş makineleri Cerattepe Bölgesi'ne çıkarıldı.

