Cenk Gönen'den Elazığspor Maçında Fedakarlık

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Galatasaray, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile karşılaşacak.

Cenk Gönen'den Elazığspor Maçında Fedakarlık

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Galatasaray, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile karşılaşacak.

CENK GÖNEN SAKAT DİZ İLE SAHAYA ÇIKACAK

Jan Olde Riekerink yönetimindeki Galatasaray'da 3 kalecinin de sakat olması teknik heyette sıkıntı yaratıyor. Kırık parmakla Konyaspor karşısında ter döken Fernando Muslera'nın ardından, fedakarlık sırası Cenk Gönen'e geldi.

Sosyal medya hesabından sakatlığındaki son durumun fotoğrafını paylaşan Cenk Gönen, Elazığspor maçında fedakarlık yaparak sahaya çıkacağını açıkladı.

Tecrübeli kaleci paylaşımında dizinin resmini paylaşarak, "Yarın fedakarlık sırası bende. Her şey takım için." dedi.

İşte o paylaşım:



Yarın fedakarlık sırası bende.Herşey takım için..💪 pic.twitter.com/GtH8cnzDTa

— Cenk Gönen (@GonenCenk) 16 Ocak 2017


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Néstor Fernando Muslera Micol, Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Cumhuriyeti, Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera, Türkiye Kupası, Ziraat Kupası, Sosyal Medya, Galata Saray
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads