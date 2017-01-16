Cenk Gönen'den Elazığspor Maçında Fedakarlık

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Galatasaray, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile karşılaşacak.



CENK GÖNEN SAKAT DİZ İLE SAHAYA ÇIKACAK



Jan Olde Riekerink yönetimindeki Galatasaray'da 3 kalecinin de sakat olması teknik heyette sıkıntı yaratıyor. Kırık parmakla Konyaspor karşısında ter döken Fernando Muslera'nın ardından, fedakarlık sırası Cenk Gönen'e geldi.



Sosyal medya hesabından sakatlığındaki son durumun fotoğrafını paylaşan Cenk Gönen, Elazığspor maçında fedakarlık yaparak sahaya çıkacağını açıkladı.



Tecrübeli kaleci paylaşımında dizinin resmini paylaşarak, "Yarın fedakarlık sırası bende. Her şey takım için." dedi.



İşte o paylaşım:



