Cenaze Töreninde CHP'lilerin 'Biz de Konuşacağız' Tartışması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 18 yıl belediye başkanlığı yapan ve önceki gün hayatını kaybeden Ruhi Cöbekoğlu için belediye binası önünde tören düzenlendi. Tören sırasında belediye başkanlarının ardından konuşmak isteyen CHP'li yöneticiler tartışmaya neden oldu.



Kdz. Ereğli ilçesinde 1973 ve 1994 yılları arasında 18 yıl belediye başkanlığı görevi yapan 2 çocuk babası Ruhi Cöbekoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybetti. Cöbekoğlu için bugün Kdz. Ereğli Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Törende önce eski belediye başkanlarından Halil Posbıyık, ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal konuştu. Posbıyık törendeki konuşmasında Cöbekoğlu'nun çalışkan ve örnek bir insan olduğunu belirterek, belediyecilik anlamında kendisinden çok şeyler öğrendiğini ifade etti.



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da Ereğli'de altyapının temellerini Ruhi Cöbekoğlu'nun attığını, kendisini hizmetleri ile anacaklarını belirterek, ailesine ve Ereğli halkına başsağlığı diledi.



Uysal'ın konuşmasının ardından duaya geçileceği sırada CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı itiraz ederek, törende kendisinin ve milletvekillerinin de konuşma yapması gerektiğini söyledi. Başkan Uysal ise CHP adına CHP'li eski Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a söz verdiğini, belediye başkanı olarak kendisinin de konuşma yaptığını ve protokol gereği belediye başkanının ardından konuşma yapmanın doğru olmadığını söyledi.



Din görevlisi Ali Aksoy dua etmeye başladığı sırada mikrofonu alan CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, duayı keserek konuşmaya başladı. Ocakçı, ömrünün 75 yılını siyasete ayırmış ve Kdz. Ereğli'de 18 yıl belediye başkanlığı yapmış ve CHP'nin yıllarca bayrağını dalgalandırmış Ruhi Cöbekoğlu'nun naaşının başında olduklarını ve kendisinin saygıyla gömülmeyi hak ettiğini ifade etti. Ocakçı'nın ardından törende CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu, Ünal Demirtaş ve eski milletvekillerinden Önay Alpago da birer konuşma yaptı. Cöbekoğlu'nun naaşı yapılan konuşmaların ardından tekbirlerle cenaze aracına taşındı.



Cöbekoğlu, Bozhane Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK