Cem Yılmaz Oyunu Kullandı
Dha İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüyle tekrar) CEM YILMAZ OYUNU KULLANDIHaber-Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHAÜnlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı.
Dha İSTANBUL - (ek bilgi ve görüntüyle tekrar) CEM YILMAZ OYUNU KULLANDI
Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İSTANBUL DHA
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda oy kullandı. Yılmaz, oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmadan okuldan ayrıldı. Cem Yılmaz dün gece de twitter hesabından,"Oy kullanmak,en asil vatandaşlık görevimizdir.Oyumuzu kullanalım.Çok yaşasın Cumhuriyet" mesajını paylaşmıştı.