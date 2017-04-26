Çelik'ten, Ankara Örnekli Parti Teşkilatlarına Referandum Eleştirisi

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 16 Nisan'da yapılan referandum ardından yaptığı açıklamada, bakan, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer parti teşkilatları ile çalıştıklarını anlatırken, "Herkes verilen görevi yaptı, işine gitti. Bunun bazı yerlerde olumsuz örneklerini gördük. Ankara'da, ben bunu diğer teşkilatlarda gördüm. Bazı şehirlerde milletvekilleri bir tarafa çekiyor, teşkilat bir tarafa çekiyor, belediye de bir tarafa çekiyor. Sonuca bakıyorsunuz referandum sonuçlarına göre listenin en altındalar" dedi.



Referandum akşamı sonuçların yukarıdan aşağı doğru düşüşünün de kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Çelik, "Aşağıdan yukarı çıksaydı gerçek zafer o zaman hissedilirdi ama yukarıdan aşağı düşüş olunca manevi olarak bir çöküntü oldu. Diğerleri de bunu kullanıyor" diye konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, referandum sonuçları ve sonuçların açıklandığı akşama yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı. Referandum sonuçlarının açıkladığı gün yaşadıkları heyecanı anlatan Çelik, yüzde 60'lardan başlayan sonuçların daha sonra inmesinin kendilerini manevi olarak olumsuz etkilediğini söyledi.



"İÇİMİZDEKİ BURUKLUK YUKARIDAN AŞAĞI İNMEDEN"



Başkan Çelik, referandum sonuçlarında oylar açıklanmaya başlanırken, Türkiye geneli için 'Evet' oylarının yüzde 60'dan başladığını daha sonra inmeye başladığını anlatırken, "Her rakam düştüğünde biz de biraz biraz böyle manevi olarak bir çöküntü oldu. Hani 1-0, 2-0, 3-0 gol yemeye başlarsınız ya onun gibi bir şey. Böyle olmasa da yüzde 40'lardan başlasaydı, sonra 41, 45, 50, 51 olsaydı, her gelen oyda keyiflenirdi. Gerçek zafer o zaman hissedilirdi. Şimdi içimizdeki burukluk yukarıdan aşağı düştü ya psikolojik olarak o baskında dolayı" diye konuştu.



"ÇOK BÜYÜK ZAFER KAZANILDI"



'Hayır' cephesinin bu durumu kullandığını savunan Başkan Çelik, "Aslanlar gibi seçim kazanıldı. Çokta büyük zafer kazanıldı. Bunun hiç lamı cimi yok. Yüzyıllık bir eşik noktası, 16 Nisan'da dönülmüş oldu. İlk defa sivil bir anayasa tercih edildi" dedi.



Kayseri'de bazı AK Partili ilçe Belediye Başkanlarının, "MHP'den beklediğimiz desteği alamadık" yönünde yaptıkları eleştirilerle başlayan "İki partide oy kaybı" iddialarını ve tartışmalarını da değerlendiren Başkan Çelik, "Bunun tartışmasını yapmak doğru değil. Yüzde 1 oyla geçtiyse ve herkesin katkısı varsa, Allah razı olsun" dedi.



"KONYA YÜZDE 72 OY ALDI AMA 1 KASIM'A GÖRE 2 PUAN GERİLEDİ"



Çelik, 2009 yerel seçimlerinde yüzde 61, 2011 genel seçimlerinde 65, 2014 yerel seçimlerinde 60, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 66, 7 Haziran'da 53, 1 Kasım'da 65 oranında oy aldıklarını ifade ederken şöyledevam etti:



"Bu referandumda da yüzde 68 alıyoruz. Demek ki, bir artış söz konusu. Bu artışın, azlığı çokluğu tartışılır. Mesela Konya bizden yüksek, yüzde 72 oy aldı ama 1 Kasım'a göre 2 puan geriledi. Konya'da düşme var, bizde artış var. İl il sonuçlara baktığımızda Büyükşehirler'e göre baktığımız da Kayseri 7'inci sırada. Bu artış AK Parti'den, MHP'den, Büyük Birlik Partisi'nden diye bunun tartışmasını yapmak doğrusu uygun değil. Siyasette de hiçbir zaman 2 + 2, 4 etmiyor ki. Allah razı olsun, hepsinden katkı verdiler. Oy tartışması doğru değil, hep birlikte evet için oy kullanıldı. 1 puan alınmasaydı evet geçmeyecekti, o yüzden herkesten Allah razı olsun."



Bazı büyükşehirlerde görülen oy düşüşlerine ve "Hayır" oylarının önde çıkması konusunda da açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ankara örneğini vererek şu ifadeleri kullandı:



"Kayseri'de genel merkezimiz, il teşkilatı, Bakanlar, milletvekillerimiz, belediye bakanlarımız, kadın, gençlik kolları hepsi bir arada bütün çalıştı. Seçim Koordinasyon Merkezimiz (SKM) ne yazdıysa görev olarak, hiçbir vekilimiz 'Bizim programımız niye böyle?' demedi, vekilimiz, belediye başkanımız 'Emredersiniz' dedi ve herkes işine gitti. Birliğin, beraberliğin verdiği sonuç, bereketi getiriyor. Yani 3B formülünü biz başarıyla uyguladık. Nedir 3B; birlik, beraberlik ve getirdiği bereket. Bu nedenle yüzde 68 'i Kayseri'de biz yakaladık. Bunun bazı yerlerde olumsuz olduğunu gördük. Ankara, ben bunu diğer teşkilatlarda gördüm. Bazı şehirlerde milletvekilleri, bir tarafa çekiyor, teşkilat bir tarafa çekiyor, belki belediye de bir tarafa çekiyor. Referandum sonuçlarına bakıyorsunuz listenin en altındalar, ama bir araya gelmeyi becerebilen yerlerde bereketin sonuca yansıdığını görüyorsunuz."



- Kayseri