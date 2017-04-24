Çek Futbolcu Rajtoral'in İntiharını, Bıraktığı Mektup Aydınlatacak

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, dün evinde kendisini kemeriyle doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren 31 yaşındaki savunma oyuncusu Frantisek Rajtoral'in intiharının ardındaki sır perdesinin aralanmasına çalışılıyor. Sorunlar yaşadığı kız arkadaşı ile konuşmak için Çek Cumhuriyeti'ne dönmek istediği ileri sürülen ve ülkesinde futbol oynadığı dönemde geçmişte 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle bir süre tedavi gördüğü belirtilen Çek oyuncunun, geride bıraktığı uzun mektupta neler yazdığı araştırılıyor.



Çek Milli takımında da forma giyen Frantisek Rajtoral, 29 Ağustos 2006'da, Victoria Plzen'den 500 bin Euro bonservis bedeliyle Gaziantepspor'a transfer oldu. 31 Mayıs 2018'e kadar Gaziantepspor ile mukavele imzalayan ve kentin plakası olan 27 numarayı tercih eden Rajtoral, 12'si Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi. ANTRENMANA KATILMAYINCA İNTİHARI ORTAYA ÇIKTI



Antrenman ve maç dışındaki zamanını genellikle yalnız yaşadığı kentin lüks semtlerinden Beştepe Mahallesi'ndeki sitede kiralık olan evde geçiren Rajtoral, iddiaya göre kendisi gibi Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan kız arkadaşı ile sorunlar yaşadı.



Geçen hafta içerisinde Gaziantep'e gelen ve birkaç gün kaldıktan sonra ülkesine dönen adı öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sorunları bulunan Rajtoral, Gaziantepspor'un dün saat 17.30'da yapılan antrenmanına katılmadı. Bunun üzerine kulüp yönetimi, Çek savunma oyuncusunu telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Evden dışarı çıkmadığı bilinen ve ulaşılamayınca gidilen evinde Rajtoral'in cesediyle karşılaşıldı.



ÜLKESİNE DÖNMEK İÇİN BİLET ALACAKTI



Geçmiş yıllarda formasını giydiği Banik ve Victoria Plzen takımlarında oynadığı dönemlerde 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Rajtoral, iddiaya göre kız arkadaşı ile sorunlarını gidermek amacıyla, ülkesine dönmek için uçak bileti araştırdığı öğrenildi. Kendisiyle aynı dönem kırmızı siyahlı ekibe transfen olan Viktoria Plzen'dan takım arkadaşı Daniel Kolar'ın geçen Şubat ayında Gaziantepspor'dan ayrılması ile Rajtoral, yalnız kalmaktan şikayet etmeye başladı.



ODA ARKADAŞI, BEN HATİRA



Takım arkadaşları arasında 'Frank' adıyla çağırılan Frantisek Rajtoral, Gaziantepspor'a geldikten sonra deplasman ve kamplarda eski arkadaşı Daniel Kolar ile birlikte kalmaya başladı. Kolar'ın takımdan ayrılmasının ardından Rajtoral, deplasman ve kamplarda odasını şubat ayında Almanya'nın Darmstadt 98 takımından Gaziantepspor'a gelen Tunuslu oyuncu Enis Ben Hatira ile paylaştı.



EVDE ÇIKAN NOT ARAŞTIRILIYOR



Ölümü ile hem Gaziantespor, hem de spor kamuoyunu şoke eden Rajtoral'in, evinde güvenlik güçlerince yapılan incelemede bulunan not kağıdı ise araştırılıyor. İlk etapta borçlarının yazılı olduğu, ardından ise satın almak istediği ürünlerin yazılı olduğu ileri sürülen Çekçe yazılmış notun tercümesinin henüz yapılmadığı belirlendi. Rajtoral'in ölümüden önce kaleme aldığı ileri sürülen notta, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı ve kendisi gibi Çek oyuncu Kolar'ın gidişiyle yalnız kaldığı için takımdan ayrılmak istediğini yazdığı da öne sürüldü. Ancak, birçok iddia ile gündeme getirilen notta neler yazıldığının yapılacak tercüme ile netlik kazanacağı kaydedildi.



TÖRENLE ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK



Herkesi şoke eden ve evinde yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Çek oyuncusunun otopsisi ise devam ediyor. Anne ve babası yaşlı olan Çek savunma oyuncusunun otopsisinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Konsolosluk görevlisi tarafından alındıktan sonra, Türkiye'ye gelecek tek erkek kardeşinin katılacağı Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlenecek tören sonrası uçakla önce İstanbul'a, oradan da defnedilmek üzere ülkesine gönderileceği kaydedildi.



GAZİANTESPOR'DAN MESAJ



Öte yandan Çek savunma oyuncusunun ölümü ile sarsılan Gaziantepspor Kulübü, başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor Ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor Camiası olarak Ailesine ve Sevenlerine başsağlığı dileriz." - Gaziantep