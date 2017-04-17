Çeçenistan'da Mezhepler Arası Çatışma Yok"

– Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadırov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve tüm Hristiyanları Paskalya bayramı ile kutlayarak Çeçenistan'da mezhepler ve milletler arası çatışmaların olmadığını bildirdi.



Kadırov, Çeçenistan Cumhuriyetinin Başkenti Groznıy ve diğer yerleşim merkezlerinde Paskalya bayramı için gerekli koşulların oluşturulduğunu, Çeçenistan yönetiminin Hristiyanlara destek sağladığını, yeni kiliselerin kurulmasına önem verdiğini kaydetti.



Kadırov, resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, "Çeçenistan'da ne mezhepler arası ne de milletler arası çatışma var ki bu birçok milletten oluşan topluluğumuzun ana başarılarından biridir. Paskalya'yı Kutlayan tüm Ortodoks Hristiyanlarına barış, istikrar ve refah diliyorum." dedi. - Moskova