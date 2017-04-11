Çaylar Vekilden

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hastalara ve yakınlarına çay servisi başladı. İlk çay servisini AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin yaptı.



İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Milletvekili Hüseyin Şahin, hastalara ve hasta yakınlarına çay servisi uygulamasını başlattı. Hasta memnuniyetini sağlamak maksadıyla çay servisinin günde iki kez yapılacağı öğrenildi.



Milletvekili Hüseyin Şahin, "Yaklaşık bir yıl önce yeni yerinde hizmete başlayan hastanemizde hasta memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Tam donanımlı bir hastanemiz var. Hekim sayımız 27'ye çıktı. 10 hekim daha yakın zaman içerisinde atanacak. Toplam 37 diş hekimi, İnegöl ve İnegöl'e yakın olan Domaniç, Pazaryeri, İznik, Yenişehir ilçelerine de hizmet verecek. 2017'nin ilk üç ayında hastanemizde 36 bine yakın poliklinik hizmeti gerçekleştirildi. Ekibi yürekten kutluyorum. İnşallah yeni hekimlerde geldiğinde 24 saat diş hastanemiz insanlarımıza hizmet vermeye başlayacak. İş gücü kaybına sebebiyet vermeden birçok insanımız iş çıkışında hastanemize gelerek tedavi olacaklar. Çok şükür ki güçlü bir iktidarımız var. Yenişehir'de oluşturulacak merkezde de İnegöl'deki hekimlerimiz tarafından orada da ağız ve diş sağlığı hizmetini vermiş olacağız" dedi.



Şahin, vatandaşlara çay ikramında bulunarak, diş macunu ve fırçası dağıttı. - BURSA