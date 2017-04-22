Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Ligin en çok gol atan, en az yiyen takımına bugün üç gol attık"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Yarışı en iyi şekilde bitireceğiz"



Muhammet KAÇAR/RİZE, - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından basın toplantısında ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımına üç gol attıklarını belirterek, kalan maçlara odaklanacaklarını söyledi.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Başlangıç bölümünde attığımız 3 şut var. Takımımı eleştiriyorum ama rakibin ilk şutu gol oldu. Biz yapamadık, onlar yaptı. Mağlubiyetten sonra iyi oynayan takım demoralize oldu. Toparlandık ve beraberliği sağladık. Baskı yediğimiz bölümler oldu. Oyuncu değiştirdik. Satrançta bir hamleyi yaparken sonraki hamleleri de bilmen lazım. Biz de onu yapmaya çalıştık. Üçüncü golü bulup farkı açmak istedik. Üçüncü golü düşünürken maç berabere geldi. Maç içerisinde insan duygusal olabiliyor. Bağırıp, çağırabiliyor. Hakem arkadaşlara sesleniyorum; bizim maçlarımıza bir baksınlar. Hakemler bizim lehimize çalarken çalamıyor, çekiniyor, korkuyorlar. Neymiş; Rizespor korunuyor. Bir izlesinler de baksınlar kim korunuyor? Diğer takımlara haksızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle değil. Bu sene önemli dört maç var. Bir izlesinler. Hakemlerin bir standardı yok. Ona çalıyorsan bize de çal. Ligin en çok gol atan, en az yiyen takımına bugün üç gol attık. Bu maçı geride bırakarak şimdi Fenerbahçe maçına fokuslanacağız" dedi.



"YARIŞI EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRECEĞİZ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, ligin en direkt oynayan ikinci takımına karşı mücadele ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Rakibimizin savunmadan forvete geçişleri hızlı. Özellikle Kweuke'yi topla buluşturmakta başarılı bir takım. Hafta içi bunların üzerinde çalıştık. Gole kadar büyük takım gibi oynadık. 7. dakikadan sonra odaklanmayı yapamadık. Rakip ilk yarı ceza sahamıza 14 orta yaptı. Bunlardan biri de gol oldu. İkinci yarıda daha çok topa sahip olan bizdik. Çizgiden çıkan toplarımız var. Maç sonunda verilen penaltılarda hata, hata ile örtüldü. Bana göre ikisi de penaltı değil. Mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu yarışı doğru bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bu yola çıkarken şampiyonluk hedefi olarak çıkmadık ama bizi lig buraya getirdi. En iyi şekilde bu yarışı bitireceğiz."