Çaykur Rizespor Galatasaraylı Josue ile Temasta

– ÇAYKUR Rizespor, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.



Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josueiiçin tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı. - Rize