Çaykur Rizespor Galatasaraylı Josue ile Temasta

Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.

Çaykur Rizespor Galatasaraylı Josue ile Temasta

ÇAYKUR Rizespor, Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Josue Pesqueira'yı transfer etmek için temasa geçti.

Devre arasında kadrosuna en az 3 oyuncu katmak için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Josue Pesqueira'nın kulübüyle görüştü. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden biri olan Josueiiçin tarafların yeniden bir araya geleceği açıklandı. - Rize

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