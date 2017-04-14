Çay taştı, yol kapandı...Vatandaşlar kapanan yolda mahsur kaldı

Beytüşşebap-Şırnak yolu Habur Çayı'nın sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu ulaşıma kapandı

Yolun kapanması nedeniyle çok sayıda vatandaş mahsur kaldı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Habur Çayı'nın taşması sonucu Şırnak yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, yolda mahsur kaldı.

Beytüşşebap'ta günlerdir ara ara etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Habur Çayı taşarken, çay üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Taşan çay nedeniyle Beytüşşebap-Şırnak karayolu da Ayvalık köyü mevkiinde ulaşıma kapandı. Çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi.

Mahsur Kalan vatandaşlardan İsmail Gökçe, "Başaran köyünden ilçe merkezine gidecektik. Ancak Habur Çayı'nın coşmasıyla beraber yolda mahsur kaldık. Yüzlerce vatandaş mahsur kalmış vaziyette. Günlerdir yağış var burada. İtfaiye ve özel idare ekipleri olay yerinde ancak yapacakları bir şey yok. Yolun açılmasını bekleyeceğiz, açılmazsa da dönmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.