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9. Büyükelçiler Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları ANKARA - 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu: "Vize Muafiyeti Konusunda AB'den Bu Işin Somut Bir Takvime Bağlanmasını Isteyeceğiz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 9. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları ANKARA - 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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