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Çavuşoğlu: "Vize Muafiyeti Konusunda AB'den Bu Işin Somut Bir Takvime Bağlanmasını Isteyeceğiz"

Çavuşoğlu: "Vize Muafiyeti Konusunda AB'den Bu Işin Somut Bir Takvime Bağlanmasını Isteyeceğiz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 9. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları ANKARA - 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: 'Vize Muafiyeti Konusunda AB'den Bu Işin Somut Bir Takvime Bağlanmasını Isteyeceğiz'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
9. Büyükelçiler Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmaları ANKARA - 9. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.

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