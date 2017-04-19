Çavuşoğlu-Vargas Ortak Basın Toplantısı

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas, 4-5 ay içinde Türkiye'de büyükelçilik açmayı planladıklarını söyledi.



Vargas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ziyaretin amacının, iki ülkenin siyasi ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra ekonomik ve ticari yatırım alanlarında iş birliğini artırmak olduğunu belirten Vargas, genel kapsamlı iş birliği anlaşması beyannamesi imzaladıklarını ve başka alanlarda da anlaşmalara imza atacaklarını kaydetti. Vargas, bu adımların iki ülke halkı için iyi bir gelecek sağlayacağına inandığını dile getirdi.



Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, iki ülke arasında yapılan toplantılarla ilerlediğini, bunun yanı sıra diğer ülkelerle bir araya gelmenin ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Vargas, böylelikle bağları daha da güçlendirmiş olacaklarının altını çizdi.



Konuk Bakan, son 15 yılda hayata geçirdiği kalkınma ve büyümeden dolayı Türkiye'yi tebrik etti.



Vargas, bir basın mensubunun bir sorusu üzerine, amaçlarının siyasi süreçlerin yanı sıra ticaret ve yatırım süreçlerini de hızlandırmak olduğunu vurguladı.



Ülkesinin birçok yatırımcı için cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Vargas, "Dominik Cumhuriyeti'nde çok sayıda Türk iş adamının yatırım yapmak istediğini gördük ve bunu çok büyük bir memnuniyetle karşıladık." dedi.



Vargas, Türkiye'nin, 2013 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde büyükelçiliğini açtığını hatırlatarak, "Türkiye Büyükelçisi ülkemizde çok büyük ve başarılı işler gerçekleştirdi. Biz de en geç 4-5 ay içinde ülkenizde büyükelçilik açmak istiyoruz. Bununla ilgili bütün diplomatik hazırlıkları gerçekleştirdik, süreci tamamladık. Sadece açılışı kaldı." ifadesini kullandı.