Çavuşoğlu-Vargas Görüşmesi
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı karşılaması -İkilinin tokalaşarak poz vermesi -İkilinin salona geçip oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile görüştü.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı karşılaması
-İkilinin tokalaşarak poz vermesi
-İkilinin salona geçip oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile görüştü.