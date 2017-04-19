Çavuşoğlu-Vargas Görüşmesi

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı karşılaması -İkilinin tokalaşarak poz vermesi -İkilinin salona geçip oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile görüştü.

Çavuşoğlu-Vargas Görüşmesi

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ı karşılaması
-İkilinin tokalaşarak poz vermesi
-İkilinin salona geçip oturması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile görüştü.

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