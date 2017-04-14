Çavuşoğlu: "Türkiye Avrupa'nın Sibobudur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün. Bu Türkiye'nin size zararı olmaz, Türkiye sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır" dedi.



Referandum çalışmalarını memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde sürdüren Çavuşoğlu, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Yağmura rağmen Çavuşoğlu'nun mitingini yaklaşık bin kişi takip etti.



Mitingde konuşan Çavuşoğlu, alana asılan, Antalya yöresinde 'evet' anlamına gelen dev 'Heyye' pankartı karşısında "Evet 'heyye'" dedi.



"Serik 16 Nisan'da mührü evete öyle bir vuracak ki" diyen Çavuşoğlu, "Avrupa sadece dinlemeyecek, ders alacak ders, haddini bildireceksiniz. Milletimiz 16 Nisan'da en güzel dersi verecek. Sen kimsin de Türk milletine akıl vermeye çalışıyorsun. Senin zekan benim milletimden üstün mü? Aynı CHP zihniyeti, Türk milletini aptal zannediyorlar, Türk milleti akıllıdır, zekidir. Oradan akıl veriyorlar, hayır deyin. Sen kendi aklını, kendine sakla. Senin aklın zekan varsa Avrupa'nın sorunlarını çöz, Avrupa uçuruma gidiyor. Önce bunu bir durdur. Neden taraf tutuyorsun. Neden benim ülkemdeki bir referandum da taraf tutuyorsun. Sen bu ülkeyi AK Parti'lilerden, MHP'lilerden daha mı çok seviyorsun. Bu milletin geleceğini benden daha mı iyi düşünüyorsun sen. Sen Türkiye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü benden daha mı çok önemsiyorsun? Sana ne oluyor da taraf tutuyorsun. Yoksa fesatlıktan mı çatlıyorsun? Yoksa Türkiye'nin büyümesinden rahatsız mısın? Bağımsız Türkiye'den, kararlarını kendisi veren Türkiye'den rahatsız olmayın. Türkiye'yi dost gibi görün. Bu Türkiye'nin size zararı olmaz, Türkiye sizin yükünüzü alıyor. Bugün Türkiye Avrupa'nın emniyet sibobudur, sigortasıdır. Ne istiyorsun Türkiye'den, ne istiyorsun Müslümanlardan ve nefret ediyorsun, İslam karşıtlığı artıyor. Kendine gel kendine" diye konuştu.



"Hainlerden hesap soracağız"



16 Nisan'da Türk düşmanı ve İslam düşmanlarına en iyi cevabın verileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Sen evet diyenleri engelle, Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanının uçuş iznini iptal et, ondan sonra hain PKK'lılara meydanlarını aç, salonlarını aç. Bunu milletimiz görüyor, görüyoruz. O hainlerden de hesap soracağız. PKK'sını, FETÖ'cüsünü 16 Nisan'da sandığa gömecek miyiz? Bu bereketli yağmurlu günde bizi yalnız bırakmadınız. Biz hep sizin hizmetkarınız olduk. Hizmet ettik. Serik'i dünyanın göz bebeği yaptık. Bugün dünyanın en önemli etkinlikleri Serik'te oluyor. Biz birlikte Türkiyeyiz. Türkiye'nin önündeki engelleri aşmak için, istikrarı güçlendirmek için, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için yeni bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Artık sistem kavgası yok, kardeş kavgası yok. Seçimler zamanında olacak, koalisyonlarla uğraşmayacağız. Meclis güçlü olacak, yargının hukukun üstünlüğü olacak. Türkiye'nin önündeki engeller kalkacak, çağ atlayacak. Bizim isteğimiz bu. Bunun dışında konuşanlar yalan söylüyor. 'Cumhuriyet elden gidiyormuş.' Nereye gidiyormuş cumhuriyet senin tekelinde değil ki. Cumhuriyet 80 milyonun omuzlarında 100. yıla gidiyor. Senin ne faydan var. Senin ne hizmetin oldu cumhuriyete yok. Niye yetki vermediler. Kim vermedi, millet. Neden vermedi sor. Ne hedefin var 100. yıla yok" ifadelerine yer verdi.



"Okumuş cahilsin"



Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bunlar milleti hor görür. Avrupalılara da bulaştırdılar bu hastalığı. Milleti aşağılarlar. Ne diyor Muharrem İnce, attı salladı, attı salladı. Karşısındaki dayanamadı, yeter dedi. 18 maddenin içinde hangi yerde var bu dedi. Baktı baktı, 'getirmemişim ben okusam de millet anlamaz' dedi. Millet senin gibi cahil mi? Sen okumuşsun ama okumuş cahilsin, öğretmensin ama öğretmen olmamışsın. Sen kimsin millete anlamaz diyorsun. Bu millet öyle bir anlıyor ki. Seni iktidara hiçbir zaman getirmiyor. Sen bunu anla, sen bunu anlamıyorsun. Bir tanesi de diyor ki, 'Evet diyenleri denize dökeriz.' Bunlar ne yiyor ne içiyor, nasıl uçuyor böyle bilemiyorum yani. Uçuyorlar bunlar uçuyorlar. Aklı başında bir insan böyle konuşur mu? Gelsin işte Akdeniz'e, ancak gelir denize girer, boğulma tehlikesi olursa bizim Serikliler de onu kurtarır. Biz insanız. Konyalılar da utanıyor böyle bir milletvekiline sahip oldukları için. Konyalılar da vatanını milletini sever. Böyle millete tepeden bakan, milleti düşman gören, Konya'da da barınamaz. Nereli olursa olsun, olmaz olsun. Böyle milleti denize dökeceğim diyen olmaz olsun. Bu zihniyetlere her seçimde tokadı indirdiniz, bu seçimde de bunlara haddini bildirip tekrar sandığa gömecek miyiz? Yörük tokadı, Osmanlı tokadı, demokrasi içinde hangi tokat varsa onu vuracağız. Ama bunlar adam olmaz. Bunlardan bir şey olmaz." - ANTALYA