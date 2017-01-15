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Çavuşoğlu'ndan Vize Serbestisi Açıklaması: AB'ye Son Bir Teklif Sunacağız

Çavuşoğlu'ndan Vize Serbestisi Açıklaması: AB'ye Son Bir Teklif Sunacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vize serbestisi konusunda AB'ye son bir teklif sunulacağını belirterek "Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde ilettik" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Vize Serbestisi Açıklaması: AB'ye Son Bir Teklif Sunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışının ardından basın toplantısı düzenledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AB'YE TESLİM EDECEĞİZ"

AB ile vize muafiyeti konusundaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Vize muafiyeti konusunda biz son teklifimizi hazırladık, üzerinde titizlikle çalıştık, önümüzdeki günlerde AB'ye teslim edeceğiz." diye konuştu.


"4 KRİTER KONUSUNDA BİR SIKINTI YOK"

AB'den artık bu işin somut bir takvime bağlanmasını isteyeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Terörle ilgili kanunlarda bir şey yapmayacağımızı net bir şekilde tüm muhataplarımıza, üye ülkelerin bakanlarına, liderlerine ve AB kurumlarının en üst yöneticilerine ilettik. Ama diğer 4 kriter konusunda bir sıkıntı yok. Ne zaman vize serbestisi ve geri kabul anlaşması eş zamanlı olarak uygulanacak? Bunun takviminin belirlenme müzakeresini, AB ile bu son önerilerini gördükten sonra görüşeceğiz."

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