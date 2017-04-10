Çavuşoğlu'dan, Tillerson'a Suriye Telefonu (3)

ÇAVUŞOĞLU'DAN 4 ÖNEMLİ TELEFON TRAFİĞİ



Referandum çalışması için Antalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gün içerisinde 4 önemli telefon görüşmesi yaptı. İlk görüşmesini ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gerçekleştiren Çavuşoğlu, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla Suriye meselesini ele aldı. Serik ilçesindeki halkla buluşmalarını sürdüren Çavuşoğlu, üçüncü görüşmesini de Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile yaptı. Çavuşoğlu, dün Mısır'da kilisede meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenler için Şükri'ye taziyelerini iletti. Akşam saatlerinde Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le telefonla görüştü. Bakanlık yetkilileri Çavuşoğlu ile Zarif'in Suriye'deki son süreci değerlendirdiğini aktardı.