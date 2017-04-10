Çavuşoğlu'dan, Tillerson'a Suriye Telefonu (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki referandum çalışmaları ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonla görüştü. Bir giyim mağazasına girerek Rus mevkidaşını arayan Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmesi saat 18.15'de başladı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede, Suriye meselesi başta olmak üzere DEAŞ'la mücadele, Esad'ın durumu ve siyasi çözümler ele alındı.