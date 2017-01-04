Çavuşoğlu Aa Editör Masası'nda

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi.



AA Editör Masası'na konuk olan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



Çavuşoğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "Reina adlı gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin kimliği belirlendi" bilgisini vererek, teröristin yakalanmasına ilişkin çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



2017'den beklentilerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, geçen yılın tüm zorluklara rağmen ekonomik kriz olmadan geçirildiğini, Türkiye'nin büyüme devam ettiğini, sorunların bir bir aşıldığını söyledi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatan Çavuşoğlu, "Türk milleti tekrar ayaklarının üzerinde güçlü şekilde durarak, kenetlenerek, başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere hepimiz, milletimizin ve ülkemizin bekasını her şeyin üzerinde tutarak çalışıyoruz. Hep birlikte atlatıyoruz. 2017'nin çok daha iyi bir yıl olacağını umut ediyoruz." diye konuştu.



Dış politikada da çok yönlü anlayışın devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, karşılıklı ikili ziyaretlerin artarak süreceğini kaydetti.



Çavuşoğlu, gelecek hafta başlayacak Büyükelçiler Konferansı'na dünyanın her yerinden katılım olacağını bildirerek, "Başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle dışarıda da mücadele etmek önceliklerimizden biri olacak." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, PKK'nın yurt dışı bağlantıları, faaliyetleri, yurt dışında Türk vatandaşlarına yönelik tutumlarının da terörle mücadelenin ana konuları arasında yer alacağına dikkati çekti.



Suriye'deki ateşkes süreci



Suriye'de Türkiye ve Rusya garantörlüğündeki ateşkes sürecine değinen Çavuşoğlu, tarafların ateşkese uyması durumunda 23 Ocak'ta Astana müzakerelerin başlayacağını bildirdi.



"Siyasi çözüm için de çok gayret sarf edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, 9-10 Ocak'ta Rusya'dan uzmanların Dışişleri Bakanlığına gelerek Astana sürecini planlayacaklarını dile getirdi.



Çavuşoğlu, Irak'ın da DEAŞ'tan kurtarılması için desteğin devam edeceğini söyledi.



Uluslararası inisiyatifler



Çavuşoğlu, AB ile Gümrük Birliği'ni güncellemek için anlaştıklarını belirterek, umutsuzluğa yer olmadığını vurguladı. Vize serbestisi sürecinin sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "Terörle mücadele kanunlarımızın değişmesini istiyorlar ama bunun mümkün olmadığını, olmayacağını, gerçekçi olmadığını AB'ye anlattık." dedi.



Medeniyetler İttifakı sürecine daha çok önem vereceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, İslamofobi ve ırkçılığa karşı etkin mücadele edeceklerini bildirdi.



Barış için Arabuluculuk İnisiyatifi'ni de giderek güçlendireceklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunu canlandırarak, çatışmalara dönüşmeden ihtilafların çözümüne katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika açılımları sürecinin de karşılıklı ziyaretlerle süreceğini belirten Çavuşoğlu, AB dışındaki örgüt ve ülkelerle ikili ticaret anlaşmaları imzalamaya ağırlık vereceklerini anlattı.



Çavuşoğlu, büyükelçilik sayısının da artırılacağını ifade ederek, "Dış politikamız insan odaklı. Bunu da sürdüreceğiz." diye konuştu.





Balkanlar ve Kafkasya'da üçlü mekanizmaların süreceğini söyleyen Çavuşoğlu, gelecek aylarda Azerbaycan-Türkmenistan-Türkiye üçlü zirvesinin gerçekleştirileceğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan mekanizmasının da yakında hayata geçirileceğini belirterek, "Dolayısıyla bölgesel barış ve istikrarı korumak için çabalarımız devam edecek. Yoğun bir dış politika bizi bekliyor. Ekibimizle beraber biz buna hazırız." dedi.



(Sürecek)