Çavuşoğlu, 25-26 Nisan'da Özbekistan'a Gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-26 Nisan'da Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 25-26 Nisan'da Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.



Açıklamada ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler ile iş birliğinin karşılıklı yarar temelinde her alanda daha da geliştirilmesi imkanlarının değerlendirileceği ifade edildi.



Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmelerde ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda muhattaplarıyla görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.



Bakan Çavuşoğlu'nun Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabulünün öngörüldüğü ziyaretin, Türk ve Özbek halkları arasındaki çok yönlü yakın bağlardan güç alan ikili ilişkilere ivme kazandırmasının beklendiği vurgulandı.