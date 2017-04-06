'Doğan Alp' Karakteriyle tanınan Cavit Çetin Güner Diriliş Ertuğrul'dan Ayrıldı

TRT'nin reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey ile yan yana çarpışan Doğan Alp, pusuya düşürülerek şehit oldu. Doğan Alp karakterine can veren Cavit Çetin Güner, böylece dizinin 83. bölümünde ekipten ayrıldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu arkadaşına veda etti. Ünlü oyuncu, Cavit Çetin Güner ile çekilen fotoğrafını yayınladığı paylaşımına, "Hep böyle içten gül gardaşım.. @cavitcetinguner .. Yolunda yanındayız.." notunu düştü.

İşte Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com