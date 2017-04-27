Çatışmada Ağır Yaralanan Teğmen Helikopterle Erzurum'a Getirildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan teğmen, helikopterle Erzurum'a getirilerek tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Şenkaya kırsalı Ormanlı köyü yakınlarında arazi taraması yapan güvenlik güçleri, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı. Güvenlik güçlerine ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada biri teğmen olmak üzere 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Ağır yaralı teğmen, askeri helikopterle Erzurum'a getirildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine inen helikopterden ambulansla alınan yaralı teğmen, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine götürüldü.



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, çatışmada yaralanan 2 askerin durumunun hafif olduğunu ve Oltu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını, durumu ağır olan teğmenin ise Erzurum'a getirildiğini açıkladı.



Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi önünde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9 Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan hastaneye gelerek yaralı teğmenin durumu hakkında hastane yöneticilerinden bilgi aldı. - ERZURUM