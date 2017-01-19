Beyşehir ilçesinde, çatıdan düşen kar kütlesi bir otomobile zarar verdi.
Beyşehir ilçe merkezinde yağan karların erimeye başlamasıyla çatıdan zemine düşen kar kütleleri, park halinde bulunan otomobillerin kaportasına zarar veriyor.
İlçe merkezi Evsat Mahallesi'nde meydana gelen olayda da yol kenarında park halindeki Yunus Koçak'a ait otomobil, apartman çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle zarar gördü.
Kar kütlesinin düşmesi sonucu otomobilin kaportasında çökme yaşandı ve arka camı kırıldı.
Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Otomobile Zarar Verdi
Beyşehir ilçesinde, çatıdan düşen kar kütlesi bir otomobile zarar verdi.
Beyşehir ilçesinde, çatıdan düşen kar kütlesi bir otomobile zarar verdi.
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