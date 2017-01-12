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Canlı Yayın | Tüsiad Genel Kurul Toplantısı Başladı
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Canlı Yayın | Tüsiad Genel Kurul Toplantısı Başladı
12 Ocak 2017 Perşembe 10:02
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu başladı.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 47. Olağan Genel Kurulu başladı.
Kaynak:
Dunya.com
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