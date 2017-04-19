Çankırı'da Terör Operasyonu

Çankırı'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.



Hakkında terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Alış köyünde vekil imamlık yaptığı belirlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zonguldak doğumlu olduğu öğrenilen Z.Ç'nin bir süre Afganistan'da kaldığı, burada terör örgütü El Kaide'ye üye olduğu iddia edildi.