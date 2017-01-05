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Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Yapraklı ilçesinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

Daha önce Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirilmişti.

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