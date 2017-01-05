Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Yapraklı ilçesinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.
Daha önce Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirilmişti.
Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
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