Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen çocuk şenliğinde konuştu. Şenliğe katılan çocuklar, Yıldırım'ın konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye akın etti. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım'ın "Gördüğünüz gibi kürsü işgal edildi" ifadelerini kullanması salonda gülüşmelere yol açtı.



Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çocuk şenliğine katıldı. Yıldırım, konuşmasında, "Eğleniyor musunuz, güzel mi? 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ne oldu? TBMM açıldı. Aynı gün, Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Çocuklar için bayram oldu. Sevgili çocuklar sizler büyüyecek, yarının büyükleri olacaksanız. Sizler, izim geleceğimiz, çiçeklerimizsiniz. Her birinizin gülen yüzünüzle, ışıldayan gözlerinizle ülkemiz adına geleceği temsil ediyorsunuz. Bu gülen yüzleriniz, parlayan gözleriniz Türkiye'nin geleceğinin bugünden daha güzel olacağını söylüyor. Biz, büyükler olarak sizlere sevgi dolu, barış dolu, mutluluk dolu gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Dünyamızı savaşlardan, kötülüklerden, yoksulluktan kurtarmak için gayret etmemiz lazım. Hepiniz yüreğinizde taşıdığınız güzelliklerle dünyanın acısının dindirecek, kara bulutları gökyüzünden kaldıracaksınız. Sizi çok seviyoruz, bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ülkenizi, Türkiye'yi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım çocuklara, "Bayrağımızı, ülkemizi seviyor muyuz? Milletimizi, devletimizi, anne babamızı, okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyor muyuz?" sorusunu yöneltti, çocuklar da bu soruya 'evet' cevabını verdi.



Başbakan Yıldırım'ın "Bir dahaki seneye yine bekliyoruz. Hoşçakalın. Bayramınız kutlu olsun. Miraç geceniz mübarek olsun. Annelerinize, babalarınıza selam söyleyin" sözlerinin ardından çocuklar, konuşmasını yaptığı kürsüye akın etti. Başbakan Yıldırım bunun üzerine, "Gördüğünüz gibi kürsü işgal edildi."



Şenliğe, yaklaşık 300 çocuk katıldı. Bu çocuklardan 100 tanesinin sevgi evlerinde kalan çocuklar olduğu belirtildi. Başbakanlık personelinin çocukları da programa katıldı. Resepsiyon salonu, çocuklar için özel olarak hazırlandı. Çocuklar için yiyecek, içecek ve aktivite alanları oluşturuldu. TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'ye ait yayınlar çocuklara dağıtıldı. Başbakan Yıldırım, çocuklarla birlikte 'Hacivat ve Karagöz' oyununu izledi. Çocuklara, pamuk şeker ve dondurma ikram etti. Çocukların Başbakan Yıldırım'a yoğun ilgisinin olduğu görüldü. - ANKARA