Canikli: Hepsi Kontrollü Kaçacak Delik Arayacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu 16 Nisan'da inşallah sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki hepsi kontrollü hatta kontrolsüz kaçacak delik arayacaklar" dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, memleketi Giresun'un Bulancak ve Piraziz ilçelerinde programlara katıldı. Bulancak ilçesinde vatandaşlara hitap eden Canikli, 16 Nisan'da Bulancak'ın güçlü bir şekilde yeni anayasa değişikliğine destek vereceği söyledi. Canikli, yaptığı konuşmada, 'kontrollü darbe' söyleminde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Birilerinin kontrollü Osmanlı tokadına ihtiyacı var" dedi.



Canikli, "Siz bu işi iyi yaparsınız, bugüne kadar hep yaptınız, ama bazıları anlamadı yedi defa bugüne kadar Osmanlı tokadını sandıktan çıkardınız ama birileri anlamadı, birilerine yetmedi, bu sefer 16 Nisan'da daha coşkulu bir şekilde sandıkları patlatacağız inşallah değerli hemşerilerim" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin dimdik ayakta kalacağını ve ne yaparlarsa yapsınlar ayakta kalmaya da devam edeceğini ifade eden Canikli, şunları kaydetti:



"Terör örgütlerine tabi maalesef destek veren Türkiye içinde olanlar da var. Onların ekmeğine yağ süren onlarla birlikte hareket edenler de var. Onlara da sesleniyoruz artık aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yol çıkar yol değil, ey Sayın Kılıçdaroğlu gittiğin yol çıkar yol değil, artık bu milletin düşmanlarıyla birlikte hareket etmekten vazgeç. Çünkü nerede bu millete, bu ülkeye düşman birileri varsa bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu onların yanında. PKK terör örgütüne de destek veriyor, CHP milletvekilleri teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıyorlar ağıt, hep birlikte izledik bunları, senin ne işin var terör örgütlerinin cenazesinde, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, sen bu ülkenin, bu milletin partisi değil misin yoksa?"



"ZAHMETSİZ BİR ŞEKİLDE KILIÇDAROĞLU'NA HEDİYE ETTİLER"



"Fetullahçı terör örgütünün avukatlığını yapıyor Sayın Kılıçdaroğlu. Fetullahçı terör örgütüyle bu kadar dost olmanın nedeni ne acaba? Mecbur musun yoksa? Yoksa bedel mi ödüyorsun?" diyen Canikli, "Birileri sana altın tepside ikram edilen, ettikleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığının faturasını mı önüne koydu? Bir kasetle genel başkan oldun, birileri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığını zahmetsiz bir şekilde Kılıçdaroğlu'na hediye ettiler, öyle değil mi değerli hemşerilerim? O Genel Başkanlığı hediye edenler acaba şimdi bunun bedelini mi istiyorlar Kılıçdaroğlu'ndan? Faturayı önüne koydular, bedelini ödemesini istiyorlar. Onun için bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden, hepimizin birlikte bütün milletin Bulancak'ın da Giresun'un da gözü önünde cereyan eden hain kanlı darbe teşebbüsünü mazur göstermeye çalışıyor Kılıçdaroğlu" şeklinde konuştu.



Başbakan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Yok efendim kontrollü darbeymiş, işte hep birlikte izliyoruz. Kontrollü darbe değil ama sen kontrollü bir şekilde kaçtın o gece" dedi.



"Kılıçdaroğlu ve birlikte hareket ettikleri terör örgütleri 16 Nisan'dan sonra kontrolsüz bir şekilde kaçacak" diyen Canikli, "Demek ki öyle bir darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım lafı palavraymış. Aslında Fetullahçı terör örgütüne ödemesi gereken bir diyet var, bir bedel var onu sormuyorlar bile, şöyle konuşacaksın bunu yapacaksın diyorlar Kılıçdaroğlu da onu yapıyor. Ne kadar millet düşmanı varsa Kılıçdaroğlu onların yanında. 16 Nisan'dan sonra artık Kılıçdaroğlu, kurtulamaz. Birlikte hareket ettikleri terör örgütleri, destek veren dışarılardaki ağalar hiçbiri kurtulamayacak. Bu 16 Nisan'da inşallah sandıklardan öyle bir sonuç çıkacak ki hepsi kontrollü hatta kontrolsüz kaçacak delik arayacaklar" diye konuştu.



(Resul Yanbul / İHA)