Çanakkale İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi Açıldı

Çanakkale Belediyesi İtfaiye ve Acil Durum Müdahale Merkezi düzenlenen törenle açıldı.



Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, törende yaptığı konuşmada, itfaiye denildiğinde akla ilk olarak yangın geldiğini, ancak artık çağdaş yaşamda itfaiye birimlerinin pek çok farklı alanda hizmet verdiğini söyledi.



Yangın dışında, sel baskını, deprem, trafik kazaları gibi afet ve kazalarda, ayrıca günlük yaşamın da pek çok noktasında itfaiye birimlerine büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Gökhan, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün de en fazla ve en hızlı gelişen belediye birimlerinden biri olduğunu ifade etti.



Törene, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Nejat Önder, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Sürücü, Handan Özyayla, Özleyiş Çetin ve Rebiye Ünüvar, Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, mahalle meclislerinin temsilcileri ile belediye birim müdürleri ve çalışanları katıldı.