Çanakkale'de Feribot Seferlerine Kar ve Fırtına Engeli

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, bölgedeki kar yağışı ve fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe 17.00, Kabatepe-Gökçeada'ya 19.00 ile Bozcaada-Geyikli 22.00 ve Geyikli-Bozcaada 23.00 saatlerinde yapılması planlanan seferleri iptal etti.



Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine de hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.



Çanakkale-Eceabat arasındaki seferler ise karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanması üzerine iki saatte bir yapılmaya başlandı.