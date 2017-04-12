Çanakkale'de "Deniz Patlıcanı" Operasyonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ihbar üzerine Gelibolu-Evreşe karayolunda bir kamyonu durdurdu.



Araçta yapılan aramada, kaçak avlandığı tespit edilen 2,5 ton deniz patlıcanına el konuldu.



Kamyonda bulunan 2 kişiye toplam 2 bin 310 lira idari para cezası uygulandı.