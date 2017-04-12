Çanakkale'de "Deniz Patlıcanı" Operasyonu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlandığı belirlenen 2,5 ton deniz patlıcanı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ihbar üzerine Gelibolu-Evreşe karayolunda bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, kaçak avlandığı tespit edilen 2,5 ton deniz patlıcanına el konuldu.
Kamyonda bulunan 2 kişiye toplam 2 bin 310 lira idari para cezası uygulandı.