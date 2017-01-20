Çanakkale'de AK Parti ve CHP'li Kadınlar Birbirini Suçladı

Çanakkale'de, AK Parti ve CHP Kadın Kolları yönetimleri, mecliste anayasa maddelerinin ikinci tur oylaması sırasında kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedeyle ilgili basın açıklaması yaptı; birbirlerini suçladı.



TBMM'de Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisinin meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından kadın milletvekilleri arasında arbede yaşanmıştı. Meclis kürsüsünde yaşanan arbedenin ardından AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, boynundan ve belinden yaralanmış; CHP'li Şafak Pavey ise sırtüstü yere düşerek protez kolu çıkmıştı. TBMM'de yaşanan arbedeye ilişkin olarak Çanakkale'de AK Parti İl Kadın Kolları yönetimi ve CHP Merkez İlçe Kadın Kolları yönetimi parti binalarında yaptıkları karşılıklı basın açıklamalarıyla birbirlerini suçladı.



Açıklamalar öncesinde AK Partili kadınların CHP İl başkanlığına siyah çelenk bırakacağı bilgisi üzerine polis, Demircioğlu Caddesi üzerinde Tarla Sokak'ta bulunan CHP İl Binası'na giden sokağın girişini demir bariyerlerle kapattı. Çevik Kuvvet ekibi, caddede güvenlik önlemi aldı.



İlk basın açıklaması saat 12.15'de AK Parti İl Başkanlığı binasında partinin Çanakkale İl Kadın Kolları yaptı. Başkan Saime Aydoğan, CHP İl Binası önüne siyah çelenk bırakmaktan vazgeçtiklerini belirterek, bunun sebebini "Biz CHP'liler gibi medeniyetsiz ve barbar değiliz" şeklinde açıkladı. Yaptığı basın açıklamasında anayasa değişiklik paketinin ilk tur oylamasının geçtiğimiz hafta tamamlandığını kaydeden Aydoğan, şunları söyledi: "İkinci tur oylamasına çarşamba günü başlandı. Maalesef 1'inci tur oylamasından beri türlü entrikalar ile görüşmeleri engellemek isteyen CHP'li ve HDP'li vekiller, dün yine çirkin yüzlerini gösterdiler. İlk tur oylamasında CHP'li milletvekilleri tarafından hemşerimiz Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnu kırılmış, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'nın da bacağı ısırılmıştır. Yaşanan bu olaylar maalesef 3'üncü sınıf dünya ülkelerindeki meclislerde bile yaşanmamıştır. 2'inci tur oylamasının daha medeni ve Gazi meclisimize yakışır bir şekilde geçmesini temenni ederken, dün yine CHP'den kovulan bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, anayasa görüşmelerini provoke etmek için kendisini kürsü mikrofonuna kelepçelemiştir. Bu nahoş, milletin kürsüsünü işgal etmek isteyen eyleme müdahale etmek isteyen kadın milletvekillerimizden Gökçen Özdoğan Enç yaşanan arbede sonucu düşerek belinden ve boynundan sakatlanarak hastanelik olmuştur. Bu olayın sorumlusu CHP ve HDP'li vekillerdir. Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Milletten korkan bir partinin şiddete başvurması elbette ki bizleri şaşırtmamıştır. Anayasa görüşmelerini engellemek isteyen CHP'yi kınıyoruz ve milletten korkmayın diyoruz"



CHP Merkez İlçe Kadın Kolları da açıklama yaptı. Polisin, geniş güvenlik önlemi aldı. CHP İl Başkanlığı'nın Tarla Sokak'taki parti binasının girişine, partililerce dün akşam TBMM'de kadın milletvekilleri arasında yaşanan arbedenin fotoğrafları yapıştırıldı. Ardından CHP Merkez İlçe Kadın Kolları, İl Başkanlığı binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Başkan Ümmühan Erdem, demokratik hak ve özgürlüğünce tepkisini gösteren kadın milletvekiline iktidar partisinin kadın milletvekilince yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Bu saldırı da başrol oynayan Antalya Milletvekili Enç'in geçmişinde FETÖ'cü olduğu gerçeğini örtmeye yetmeyeceğini söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık FETÖ'cü olmadığınızı kanıtlamak istiyorsunuz. Bu durum anayasa geçtikten sonra bizlere yapılacak, baskıların bir göstergesidir. Bizler Atatürk Cumhuriyetinin kadınları olarak diktaya, baskıya, zulme geçit vermeyeceğiz"



Açıklamanın ardından partililer sessizce dağıldı.