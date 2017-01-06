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Çanakkale'de Adalara Sabah Seferleri İptal

Çanakkale'de Adalara Sabah Seferleri İptal

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Çanakkale'de Adalara Sabah Seferleri İptal

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün sabah saatlerinde yapılması planlanan feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 ile Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 saatlerinde yapılması planlanan seferler iptal etti. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferlerin normal olarak devam ettiği bildirildi. - Çanakkale

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