Çanakkale'de 4.8 ve 4.3 Büyüklüğünde 2 Deprem

Çanakkale'de, Richter ölçeğine göre, 4.8 ve 4.3 büyüklüğünde büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

6.2 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin saat 01.38'de kaydedildiğini vatandaşlara duyurdu. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyü olan depremin yerin 6.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı, Çanakkale il genelinde hissedildi.

ÇOK SAYIDA ÖNCÜ VE ARTÇI DEPREM YAŞANDI

Depremden önce ve sonra büyüklükleri 2.1 ile 3.3 olarak belirlenen çok sayıda öncü ve artçı deprem de kaydedildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi ise aynı depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 5.17 kilometre olarak açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE İKİNCİ DEPREM

Çanakkale'de, 01.38'deki 4,8 şiddetindeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 4,3 büyüklüğündeki deprem saat 07.03'te kaydedildi. Sarsıntının 6,2 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AYVACIK'TA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin saat 07.03'te kaydedildiğini ve yerin 6.20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.