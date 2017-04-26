Çanakkale Ayvacık'ta 34 Kaçak Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkan 34 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.Ayvacık'ın Dutburnu Mevkii'nden bu sabah Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla yola çıkan Suriye, Kongo, Afganistan, Kamerun ve Eritre uyruklu 34 kaçak, 1 mil açıkta, TCSG 28 Bot Komutanlığı görevlilerinin yaptığı operasyonda yakalandı. Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçakların kimlik tespiti sırasında, çoğunun daha önce yapılan operasyonlarda da yakalandığı belirlendi. Kaçaklar, daha sonra Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.