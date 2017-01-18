Çanakkale 1915 Köprüsü İçin Düğmeye Basıldı

2023 metre uzunluğuyla, 1991 metre uzunluğundaki Japon Akashi Kaikyo Köprüsünü geçerek birinciliğe oturacak olan Çanakkale 1915 Köprüsünün yapımÇanakkale 1915 Köprüsü için düğmeye basıldı dönemi müşavirlik hizmeti için ihale açıldı.

20 ŞUBAT'TA İHALE DOSYASI ÜCRETSİZ GÖRÜLEBİLECEK

Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara - Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap - İşlet - Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşi ihalesi 27 Mart'ta Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak. Kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihaleye katılmak isteyenler 20 Şubat'tan itibaren ihale dosyasını ücretsiz görebilecekler.

5 MİLYON TL TEMİNAT BEDELİ

İhale dosyası satış bedeli olarak 30 bin lira; geçici teminat bedeli ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale Kamu İhale Kanunu Kapsamı dışında yapılacak.

CUMHURİYET'İN 100. YILINDA AÇILACAK

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor.

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı'na kurulacak köprüyle tamamlanacak.

Marmara Otoyol Ringi'nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.