Çan'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.



Çan MYO 2. sınıf öğrencisi Yavuz E. (22), 17 ZG 933 plakalı motosikletiyle Çan'dan okula giderken, Tepeköy rampasında, önünden ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Yavuz E'ye, olay yerine gelen 112 ekipleri müdahale etti. Genç sürücü, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANAKKALE