Caminin Altını Kütüphaneye Çevirdi

Ferizli ilçesinde muhtarlık yapan Fethi Tokaç, öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerini sağlamak amacıyla üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından edindiği kitaplarla Merkez Camisi'nin altına mini kütüphane kurdu.



Öğrencilerin boş vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerine imkan sunan Tokaç, kütüphaneye koyduğu masa tenisiyle de onları spor yapmaya teşvik ediyor. Öğrenciler, derslerine çalışırken kütüphanedeki bilgisayarlardan da yararlanıyor.



Tokaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklara rahat bir ortam hazırlamak için caminin altını kütüphaneye dönüştürdüklerini söyledi.



Ülkedeki 181 üniversiteye dilekçe yazarak kitap talebinde bulunduklarını anlatan Tokaç, şu değerlendirmede bulundu:



"Üniversitelerin birçoğu bizlere kitap yolladı. Ayrıca, vatandaşların, arkadaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın yardımlarıyla binlerce kitaba kavuştuk. Kurduğumuz kütüphanede çocuklarımız, öğrencilerimiz gelip araştırma ödevlerini internet üzerinden bilgisayarlarla yapıyorlar. Burada gençlerimiz boş vakitlerini değerlendirerek kitap okuyor, masa tenisi oynuyorlar, bilgisayarda ödevlerini yapıyorlar."



Tokaç, eksiklerin giderilmesi adına ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını ifade ederek, şunları belirtti:



"Zaman zaman bizim de yetersiz kaldığımız yerler oluyor. Bu konuda büyüklerimizden yardım bekliyoruz. En azından gençlerimiz sokaklarda kalmasın, kötü alışkanlık edinmesin. Burada rahat bir ortamda gelsinler, kendilerini geliştirsinler. Zaten çağımız bilgi çağı, bu bilgi çağına ayak uydurmamız lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Biz bir başlangıç yaptık, gençlerimiz buna sahip çıkarak kendilerini yenilerler. İnşallah memleketimize hayırlı insanlar yetişir."



Kütüphanede kitap okuyan Hüseyin Emir (69), bu hizmetler karşısında çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Muhtarımız çok faal bir kardeşimiz. Her konuda üretken bir arkadaşımız. Gelecek neslimiz ve gençlerimiz için çok güzel hizmetleri var. Kitap okumayı çok severim, evimde de okurum. Hizmetinden dolayı muhtarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Ortaokul öğrencisi Yaren Güler de boş zamanlarında kütüphanede kitap okuyup bilgisayarda çalışma yaptıklarını, masa tenisi oynadıklarını belirterek, kendilerine bu olanağı tanıyan Tokaç'a teşekkür etti.



Lise öğrencisi Muhammet Dilber de Osmanlı tarihini çok merak ettiği için buraya gelerek kendisini bu konuda geliştirdiğini dile getirdi.