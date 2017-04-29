Cami Inşaatında Kalıp Çöktü: 3 Ölü

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 işçi göçük altında kaldı. 3 işçi kurtarılırken 3 işçiyse hayatını kaybetti. Yeni Mahalle'de Kevser Camisi inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıldı. Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.



(İHA)