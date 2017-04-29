Cami İnşaatı Çöktü 3 Ölü, 3 Yaralı (2) -yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürlerine



'Cami inşaatı çöktü 4 ölü, 2 yaralı' başlıklı haber, ölü sayısının değişmesi ve kimliklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden geçildi.



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YENİDEN



Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSUN, - SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 3 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.



Olay, bugün Atakum İlçesi Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı. Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Cami inşaatındaki göçükte ölen işçilerin kimlikleri belirlendi. Buna göre 62 yaşındaki Erol Zaman, 62 yaşındaki Ahmet Boz ve 44 yaşındaki Necmi Keskin olay yerinde hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Hüseyin Akyol, oğlu 21 yaşındaki Uğur Akyol ve 45 yaşındaki Hasan Temiz ise yaralandı. Durumu ağır olan Hasan Temiz'in özel hastanede yoğunbakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



