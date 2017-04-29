Cami İnşaatı Çöktü 3 İşçi Hayatını Kaybetti-2

Samsun'un Atakum ilçesi'nde cami inşaatında kalıp sökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Beton yığınları altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti..
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