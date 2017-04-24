Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı" kapsamında esnafı ziyaret etti.



Esnafa istihdam teşvikleri hakkında bilgi veren İlbaş, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



İlbaş, her zaman esnafın ve diğer vatandaşların hizmetinde olduklarını, kendilerine iletilen sorunları çözmeye yönelik çalışma yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.